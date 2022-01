Basterà “l’umanesimo evangelico” di Bergoglio per cambiare? 

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 gennaio 2022) Se si volesse parlare chiaro, si dovrebbe cominciare a dire, per prima cosa, che il mondo attuale, o meglio l’occidente, cioè le nostre società e il nostro modo di vivere e di pensare, la nostra economia, tecnologia e politica, non sanno che farsene del cristianesimo. In caso contrario, il maggiore rischio è che il cristianesimo sia o sentimentalmente ornamentale o politicamente strumentale, tanto per opporre il cosiddetto occidente cristiano, cioè una antica e quasi estinta tradizione, al mondo islamico e a quello asiatico. Se non si riconosce quello che ormai è un baratro che divide il cristianesimo dalle varie modernità di cui siamo così fieri, diventa inutile, vacuo o piattamente cronachistico parlare, per esempio, del pontificato di, del come e del perché delle sue scelte politiche e del suo “stile”. Il problema (ma il termine “problema” è miserevolmente ...