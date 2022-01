Atp Finals 2021, rimborso dei biglietti quasi completato: la nota della Federtennis (Di sabato 8 gennaio 2022) Attraverso una nota, la Federtennis ha comunicato che il rimborso dei biglietti per le Atp Finals 2021 è stato quasi ultimato. Per via delle restrizioni Covid-19, alcune persone che avevano acquistato il biglietto per Torino non avevano avuto la possibilità di accedere al Pala Alpitour. Di seguito il comunicato della Federazione: “Tutti i biglietti acquistati tramite il sito ufficiale della manifestazione (tickets.nittoatpFinals.com) sono stati regolarmente rimborsati attraverso il medesimo strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto (bonifico bancario o carta di credito). Sono in corso e saranno comunque completati entro la fine del mese di gennaio i rimborsi a cura di Ticketone per tutti coloro ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Attraverso una, laha comunicato che ildeiper le Atpè statoultimato. Per via delle restrizioni Covid-19, alcune persone che avevano acquistato il biglietto per Torino non avevano avuto la possibilità di accedere al Pala Alpitour. Di seguito il comunicatoFederazione: “Tutti iacquistati tramite il sito ufficialemanifestazione (tickets.nittoatp.com) sono stati regolarmente rimborsati attraverso il medesimo strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto (bonifico bancario o carta di credito). Sono in corso e saranno comunque completati entro la fine del mese di gennaio i rimborsi a cura di Ticketone per tutti coloro ...

