Zielinski, Rrahmani e Lobotka in campo: la Juve pensa al ricorso (Di venerdì 7 gennaio 2022) Juventus–Napoli è stata condita da una vigilia molto articolata. Il club azzurro è partito per Torino imbottito di assenze a causa di infortuni, Coppa d'Africa e positività al Covid-19. Le ASL non hanno vietato la trasferta alla squadra di Luciano Spalletti ma è nato un giallo sulla possibilità di vedere in campo Zielinski, Rrahmani e Lobotka. Juventus-Napoli, i bianconeri pensano al ricorso Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, annuncia che la Juventus sta valutando un possibile ricorsi perché il Napoli ha schierato Zielinski, Rrahmani e Lobotka nonostante il "divieto" delle ASL. "Il Napoli ha preso una decisione: ha ...

