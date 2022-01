Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022)DEL 7 GENNAIOORE 9.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO IN QUESTO PRIME ORE DI VENERDI’ DI PONTE DELL’EPIFANIA, SULLA-FIUMICINO AL VIA LUNEDI’ 10 GENNAIO LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVI. CHIUSURA ALTERNATE DELLE CORSIE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, IN BASE ALLE NECESSITA’, DAL KM 1 AL KM 18. SIAMO TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E L’AEROPORTO DI FIUMICINO. FASCIA ORARIA INTERESSATA QUELLA DALLE 06.00 DEL MATTINO ALLE 22.00. ANCORA CANTIERI. SULLA STATALE CASSIA, LAVORI DI PROTEZIONE DEL PIANO VIABILE FINO AL 27 FEBBRAIO PROSSIMO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 51+000 AL 54+000, IN FASCIA ORARIA 08:00-18:00. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO GRAZIE ...