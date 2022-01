Uomini e Donne, in onda la scelta di Roberta: lei e Samuele stanno ancora insieme? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Com’è noto dalle anticipazioni, la scelta di Roberta Giusti (ricaduta sul corteggiatore Samuele Carniani) è avvenuta nel corso dell’ultima registrazione prenatalizia di Uomini e Donne ma non è stata ancora mandata in onda, visto che il talk show è stato messo in pausa per le vacanze. Ma ormai manca davvero poco, visto che vedremo la scelta già nel corso della prima puntata di Uomini e Donne del 2022, quella in onda lunedì prossimo. Nel frattempo, i fan si chiedono come abbiano passato le vacanze Roberta e Samuele e se stiano effettivamente insieme. Ebbene, la risposta è sì. In alcune foto con l’amica Andrea Nicole Conte, che ha incontrato proprio negli ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Com’è noto dalle anticipazioni, ladiGiusti (ricaduta sul corteggiatoreCarniani) è avvenuta nel corso dell’ultima registrazione prenatalizia dima non è statamandata in, visto che il talk show è stato messo in pausa per le vacanze. Ma ormai manca davvero poco, visto che vedremo lagià nel corso della prima puntata didel 2022, quella inlunedì prossimo. Nel frattempo, i fan si chiedono come abbiano passato le vacanzee se stiano effettivamente. Ebbene, la risposta è sì. In alcune foto con l’amica Andrea Nicole Conte, che ha incontrato proprio negli ...

