Sci alpino | sulle nevi di Kranjska Gora doppio appuntamento al femminile con le discipline tecniche Brignone non ci sarà

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il pendio sloveno disostituisce la collina di Maribor (impraticabile a causa delle condizioni meteo sfavorevoli) per ildi Coppa del Mondo fissato tra l’8 e il 9 gennaio. Le ragazze si destreggeranno nellesulla Podkoren prima di trasferirsi a Flachau (Austria) per la gara in notturna fra i pali snodabili. Purtroppo l’Italia deve rinunciare a una delle punte di diamante del gruppo azzurro: Federicaè stata fermata da un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro e ha preferito non correre rischi dato che la rassegna a cinque cerchi è dietro l’angolo. Con tutta probabilità rivedremo in pista la valdostana a Zauchensee per le gare veloci in programma...