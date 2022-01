Salvini e la trappola della parentesi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 2022, lo abbiamo capito, sarà l’anno delle parentesi. Lo sarà a livello mondiale, naturalmente, e ciascuno di noi, nel suo piccolo, è qui ad augurarsi che finalmente l’anno appena iniziato possa essere ricordato come l’anno della chiusura della lunga parentesi pandemica. Lo sarà a livello europeo, ovviamente, e sarà tutto da dimostrare che la parentesi virtuosa aperta dall’Europa nella stagione pandemica, una parentesi fatta di efficienza nelle politiche, velocità nelle scelte e condivisione dei problemi, verrà chiusa a breve, riportando l’Europa nuovamente al suo anno zero, o rimarrà aperta ancora a lungo, e i due test da seguire per monitorare l’apertura della parentesi, oltre ovviamente alla gestione comune della pandemia, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 2022, lo abbiamo capito, sarà l’anno delle. Lo sarà a livello mondiale, naturalmente, e ciascuno di noi, nel suo piccolo, è qui ad augurarsi che finalmente l’anno appena iniziato possa essere ricordato come l’annochiusuralungapandemica. Lo sarà a livello europeo, ovviamente, e sarà tutto da dimostrare che lavirtuosa aperta dall’Europa nella stagione pandemica, unafatta di efficienza nelle politiche, velocità nelle scelte e condivisione dei problemi, verrà chiusa a breve, riportando l’Europa nuovamente al suo anno zero, o rimarrà aperta ancora a lungo, e i due test da seguire per monitorare l’apertura, oltre ovviamente alla gestione comunepandemia, ...

Advertising

carlossartori19 : Hanno tirato la trappola alla lega,nel centrodestra FI ,non ci sono mai stati, BISOGNERA VOTARE SOLO SALVINI LEGA E… - Damianodanny1 : PALLOTTOLIERE X BERLUSCOLLE SALVINI TEME TRAPPOLA CHIEDE A ZIO SILVIO VERIFICARE I NUMER ISOSTIENE DI AVERE AL VI… - BeppeNassa5 : Oramai Salvini fa'parte della cerchia dei dannati..senza dignità..onore e patria...caduto nella trappola del dio de… - Fabiusfax : @2631925 Ovviamente ci sono stati errori anche da parte di Salvini, che non ha capito la trappola che gli era stata… - Adele80375954 : @mgmaglie @borghi_claudio Non è il primo e non sarà l'ultimo, complice il megafono dell'informazione a reti unifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini trappola Salvini prudente su Berlusconi: Silvio verifica i numeri che sostieni di avere di Francesco Verderami Il capo della Lega teme una trappola per la candidatura al Quirinale Berlusconi vuole giocarsela alla quarta votazione, Salvini non vuole venir giocato alla quinta. In discussione non è la lealtà verso il Cavaliere o la volontà ...

Immediate Edge truffa? Recensione e opinioni 2022 Alcuni lettori ci hanno segnalato che anche Matteo Salvini è stato utilizzato (ovviamente ... In pratica, è fatto apposta per togliere soldi agli ingenui che ci credono e cadono nella trappola e non ha ...

Salvini e la trappola della parentesi Il Foglio Salvini e la trappola della parentesi Uscire o no dall’esecutivo? E resistere o no alla tentazione di tornare più di lotta e meno di governo? Perché la scelta fra trucismo e draghismo mostra il dramma politico del leader della Lega. C’è u ...

meme del presepe con matteo salvini giorgia meloni silvio berlusconi FRANCESCO VERDERAMI per il Corriere della Sera meme del presepe con matteo salvini giorgia meloni silvio berlusconi Berlusconi vuole giocarsela alla quarta votazione, Salvini non vuole venir giocato a ...

di Francesco Verderami Il capo della Lega teme unaper la candidatura al Quirinale Berlusconi vuole giocarsela alla quarta votazione,non vuole venir giocato alla quinta. In discussione non è la lealtà verso il Cavaliere o la volontà ...Alcuni lettori ci hanno segnalato che anche Matteoè stato utilizzato (ovviamente ... In pratica, è fatto apposta per togliere soldi agli ingenui che ci credono e cadono nellae non ha ...Uscire o no dall’esecutivo? E resistere o no alla tentazione di tornare più di lotta e meno di governo? Perché la scelta fra trucismo e draghismo mostra il dramma politico del leader della Lega. C’è u ...FRANCESCO VERDERAMI per il Corriere della Sera meme del presepe con matteo salvini giorgia meloni silvio berlusconi Berlusconi vuole giocarsela alla quarta votazione, Salvini non vuole venir giocato a ...