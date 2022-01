Ritrovate auto e targhe di veicoli rubati | due arresti

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ventiquattro vetture erano già state parzialmente smontate. Poi c’erano settedirisultate rubate. E quando i carabinieri hanno fatto irruzione loro erano intenti a smontare i pezzi da un altro veicolo. Così due persone – di 40 e 38 anni, residenti a Melito di Napoli – sono state arrestate. Ora dovranno rispondere di riciclaggio. I due sono stati sorpresi all’interno di uno stabile in una un’area apparentemente abbandonata ma , protetta dalla vegetazione, in via San Francesco a Patria, alla periferia di Giugliano (Napoli). I militari dinanzi allo stabile hanno notato un furgone risultato sotto sequestro. Decisi ad approfondire, sono entrati nella struttura e hanno sorpreso i due uomini mentre smontavano un’. I due sono finiti in manette e condotti nel carcere di ...

