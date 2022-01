Multa da 100 euro ai no vax, scoppia la polemica. Burioni: «Pochi, così è una buffonata» (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Multa per i non vaccinati ammonta a 100 euro. Una cifra giudicata troppo bassa dal virologo Roberto Burioni e dall'immunologo Lopalco. Le critiche sui social: «Ridicola: i no vax spendono di più in tamponi» Leggi su corriere (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laper i non vaccinati ammonta a 100. Una cifra giudicata troppo bassa dal virologo Robertoe dall'immunologo Lopalco. Le critiche sui social: «Ridicola: i no vax spendono di più in tamponi»

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - stanzaselvaggia : Questi non li convinci quando hanno una tromboembolia polmonare, li convinci con una multa una tantum da 100 euro. Come no. - MediasetTgcom24 : Multa di 100 euro agli over 50 No vax, lo sfogo dell'infermiera della foto-simbolo della pandemia: 'Scelta assurda… - Rosalba_Falzone : RT @itsmeback_: Quindi se pago la multa di 100 euro non sono contagiosa e non rischio. Ma andate a cagare! - Scontrosadrya : RT @MMaXXprIIme: Quindi l'agenzia delle entrate, incrociando i dati personali degli over 50, se non risultano vaccinati gli manda la multa… -