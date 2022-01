L’incidenza raddoppia a 1.669. Non cambiano i colori, ma 3 regioni hanno dati a rischio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessun cambio di colore delle regioni, per ora, nonostante un’incidenza salita a 1.669 su 100mila: all’ultima rilevazione si salva anche la Liguria, che sembrava destinata all’arancione Leggi su corriere (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessun cambio di colore delle, per ora, nonostante un’incidenza salita a 1.669 su 100mila: all’ultima rilevazione si salva anche la Liguria, che sembrava destinata all’arancione

Advertising

telodogratis : Cambio colori, 10 regioni a rischio alto: nel report dell’Iss raddoppia l’incidenza, rt in forte aumento - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Covid, l'indice di trasmissibilità Rt sale a 1,43 da 1,18 e l'incidenza raddoppia in una settimana fi… - LaStampa : Covid, il monitoraggio Iss: dieci regioni a rischio alto. Raddoppia l’incidenza dei contagi per 100 mila abitanti (… - RaiNews : L'incidenza settimanale del Covid-19 a livello nazionale passa da 783 a 1669 casi ogni 100.000 abitanti. L'indice d… - News24_it : Covid, monitoraggio Iss: l’incidenza raddoppia a 1.669 casi, sale l’occupazione negli ospedali - Il Fatto Quotidiano -