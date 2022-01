“La partita non è semplice”: Speranza interviene al TG1. E sulla scuola in presenza… (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le vacanze natalizie sono agli sgoccioli, mentre il numero dei nuovi casi di covid aumenta costantemente e tutti i parametri dell’emergenza vanno peggiorando (basti pensare al RT in aumento ad 1,43 questa settimana, contro l’1,18 di settimana scorsa – mentre dovrebbe essere sotto l’1). E così ci si interroga sull’opportunità di rinviare il rientro a scuola in presenza. Ad opporsi con forza all’ipotesi c’è il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha annunciato un provvedimento volto a non riaprire le scuole, dichiarando: “È irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza”. Ma, in tal senso, è appena arrivata la risposta da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza che in diretta al TG1 ha dichiarato: ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le vacanze natalizie sono agli sgoccioli, mentre il numero dei nuovi casi di covid aumenta costantemente e tutti i parametri dell’emergenza vanno peggiorando (basti pensare al RT in aumento ad 1,43 questa settimana, contro l’1,18 di settimana scorsa – mentre dovrebbe essere sotto l’1). E così ci si interroga sull’opportunità di rinviare il rientro ain presenza. Ad opporsi con forza all’ipotesi c’è il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha annunciato un provvedimento volto a non riaprire le scuole, dichiarando: “È irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza”. Ma, in tal senso, è appena arrivata la risposta da parte del Ministro della Salute Robertoche in diretta al TG1 ha dichiarato: ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: '#Tonali ha fatto una partita strepitosa, non so quanti 2000 siano al suo livello. Ha fatto un lavoro fanta… - OfficialSSLazio : ? #LazioEmpoli 3-3 Siamo andati sotto due volte, l'abbiamo ripresa. Siamo tornati sotto e non abbiamo mollato. La p… - acmilan : ?? Manca pochissimo alla prima partita dell'anno: non farti cogliere impreparato, la nostra Match Preview ti aspetta! ?? #SempreMilan - gecoman32 : @Gazzetta_it Non capisco le porte chiuse se i contagiati sono i giocatori.. se il giocatore gioca a porte chiuse e… - ballinaatthelux : @CASPH1LTATOS AMO SONO DAVVERO PARTITA COL CLOWNING NON MI FERMA PIÙ NESSUNO -