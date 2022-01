Inter, ecco Zhang: il presidente atteso in giornata a Milano (Di venerdì 7 gennaio 2022) ecco Zhang. Il presidente dell’Inter Steven Zhang, secondo SportMediaset, è atteso nel capoluogo lombardo già nella giornata di oggi. Atterrando a Milano direttamente dagli Stati Uniti il patron nerazzurro non verrà sottoposto ad alcuna quarantena e sarà dunque libero di muoversi fin da subito. Inter Marotta AusilioL’obiettivo principale di Steven Zhang, oltre ad assistere alle prestigiose sfide contro Lazio e Juventus, sarà quello di annunciare personalmente i rinnovi di Marcelo Brozovic e dell’Intera dirigenza, da Marotta e Ausilio passando per Antonello e Baccin. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022). Ildell’Steven, secondo SportMediaset, ènel capoluogo lombardo già nelladi oggi. Atterrando adirettamente dagli Stati Uniti il patron nerazzurro non verrà sottoposto ad alcuna quarantena e sarà dunque libero di muoversi fin da subito.Marotta AusilioL’obiettivo principale di Steven, oltre ad assistere alle prestigiose sfide contro Lazio e Juventus, sarà quello di annunciare personalmente i rinnovi di Marcelo Brozovic e dell’a dirigenza, da Marotta e Ausilio passando per Antonello e Baccin. Matteo Brignone

