GF Vip 6 | Manuel Bortuzzo e Lulù andranno a vivere insieme? La confessione

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Sebbene la loro storia non sia iniziata nel migliore dei modi, pare che ormai traSelassié esia amore. I due volti della sesta edizione del GF Vip, condotta da Alfonso Signorini, sembrano ormai aver trovato un loro equilibrio all’interno della Casa, tant’è che ora sarebbero pronti allo step successivo. Non è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

fanpage : Manuel Bortuzzo innamorato di lei, il gieffino annuncia la prossima convivenza con Lulù #gfvip - zazoomblog : Manuel Bortuzzo momento emozionante: succederà stasera al Gf Vip 6 - #Manuel #Bortuzzo #momento - claudiamutti67 : RT @fanpage: Manuel Bortuzzo innamorato di lei, il gieffino annuncia la prossima convivenza con Lulù #gfvip - Diregiovani : Dalla Casa del #GFVip arrivano importanti dichiarazioni sul futuro di #Lulu e #Manuel ?? #LuluSelassie… - IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo è pronto a lasciare la Casa ma intanto fa un’importante dichiarazione sul suo futuro con… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Corriere dello Sport

GF, non solo rancori: Lulù e Bortuzzo sono un raggio d'amore, si va verso la convivenza ... A colpire l'ultima esternazione di: 'Quando usciamo praticamente andiamo a vivere insieme, il tempo ...Bortuzzo sta trascorrendo le ultime ore all'interno della Casa del Grande Fratello. L'atleta ha deciso di uscire. Come ha ribadito il padre a Fanpage.it: "non dovrà pagare nessuna penale. Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute, è dimagrito 6, 7 chili. ...Manuel Bortuzzo sta trascorrendo le ultime ore all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. L'atleta ha deciso di uscire ...Il concorrente Manuel ha dichiarato di voler convivere con Lulù una volta terminato il Gf Vip 6. Una vera e proprio dichiarazione d'amore!