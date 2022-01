Charlene di Monaco | Alberto lascia tutto per lei Ma spunta un altro figlio

(Di venerdì 7 gennaio 2022)diè ancora ricoverata nella esclusiva clinica di Zurigo, Kusnacht Practice, e suo maritoha rinunciato apur di starle vicino.diImpossibilità a rientrare a Palazzo per le Feste di Natale,disi è trasferito coi figli Gabriella e Jacques in Svizzera per poter trascorrere almeno qualche ora insieme a. Il Principe ha quindito La Rocca, rinunciando ai tradizionali appuntamenti per Natale e Capodanno per stare accanto alla moglie. Stando a quanto riferito da Ici Paris,avrebbe affittato un appartamento nei pressi della clinica dove è ricoverata ...

FilippoCarmigna : Charlene di Monaco tradita dal Alberto? Il crollo definitivo e la presunta gravidanza

LOLNEWS. IT -diè in fase di ripresa, secondo i portavoci della Rocca serviranno delle settimane per tornare in pubblico. L'ultimo rumor che circola rivelerebbe il vero motivo per cui è scappata in ...Nonostante le condizioni di salute critiche e l'ultimo ricovero nella clinica svizzera dalla quale non è più uscita continuano a rincorrersi le voci sulla principessadie sulla sua crisi matrimoniale con Alberto. Dopo 'l'esilio' in Sudafrica, le operazioni, l'ennesimo ricovero secondo i rumors più insistenti alla base della fuga dal principato dell'...LOLNEWS.IT - Charlene di Monaco è in fase di ripresa, secondo i portavoci della Rocca serviranno delle settimane per tornare in pubblico. L’ultimo rumor che circola rivelerebbe il ...Charlene di Monaco, un nuovo terribile sospetto: c'è lei dietro alla crisi. Spunta una nuova pista per il disagio della principessa triste ...