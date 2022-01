Carolyn Smith senza freni | “Mi piacerebbe che …”

(Di sabato 8 gennaio 2022)è la nota coreografa e presidente della giuria di Ballando con le stelle, la quale in questi anni ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto bui e delicati per via della sua malattia. Un pò di tempo fa, infatti, le è stato diagnosticato un tumore e sembra che si sia sottoposta a diverse cure che hanno sortito il loro effetto, anche se poi sistematicamente la malattia si è ripresentata. Ad ogni modo, in questi mesi l’abbiamo visto solare ed in splendida forma all’interno del programma Ballando con le stelle, dove da diversi anni ricopre un ruolo molto importante. In queste ore,è intervenuta ed ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero tv, parlando della sua vita privata e del suo lavoro. Ma cosa ha dichiarato?, l’intervista della ...

Advertising

giacDomenico : Carolyn Smith: 'C'è troppa cattiveria' - FilippoCarmigna : Carolyn Smith: 'C'è troppa cattiveria' - antennatre : MESTRE | CAROLYN SMITH E LA PANCHINA ROSSA DI VILLA SALUS A DIFESA DELLE DONNE - akira4_bo : Lezione con Carolyn Smith LE LACRIME #ballandoconlestelle - henriolama : @iPantellas Voti troppo alti a persone non esperte di ballo. Da salvare solo Carolyn Smith. Ciascuno svolga il proprio mestiere -

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith

è la nota coreografa e presidente della giuria di Ballando con le stelle, la quale in questi anni ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto bui e delicati per via della sua malattia. Un ...... Stefano Accorsi, Samantha De Grenet, Alvin, Alessia Ventura, Chiara Giordano, Alessandra Amoroso , Elenoire Casalegno, Elena Sofia Ricci, Benjamin Mascolo, Filippa Lagerback, Arisa,e ...Carolyn Smith è la nota coreografa e presidente della giuria di Ballando con le stelle, la quale in questi anni ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto bui e delicati per via della sua malattia. Un ...Non un compleanno qualsiasi, presto spiegato il perchè. Ha spento le candeline il giorno della Befana raggiungendo un traguardo davvero importante: 50 anni. Nek ...