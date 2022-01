Bullismo | in Francia pugno duro | molestie punite con carcere fino a 10 anni

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Inproposta shock per contrastare il fenomeno dele multaa 150mila euro per i responsabili Inil fenomeno delappare ormai fuori controllo: un bambino su dieci è stato vittima di atti persecutori. Il deputato di MoDem, Erwan Balanant, così come riporta Cosmopolitan, ha presentato un disegno di legge shock. Nel caso in cui avesse riscontro, il bullo sarebbe punito con multea 150mila euro e addirittura con il. Stando alla proposta, lea scuola sarebberocon la reclusione da 3 a 10(nel caso la vittima sia indotta al suicidio o al tentativo di suicidio) e con una multa da 45 a 150 mila euro. Il testo recita ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bullismo Francia

Il primo è stato scovato in, nella città di Avignone mentre l'altro in Tunisia. Entrambi ... Tra i temi affrontati e dibattuti con i ragazzi rientrano anche il-anche nella sua ...Il primo è stato scovato in, nella città di Avignone mentre l'altro in Tunisia. Entrambi ... Tra i temi affrontati e dibattuti con i ragazzi rientrano anche il-anche nella sua ...pavia Quattro giornate per discutere di bullismo e cyberbullismo insieme ai genitori in università. L’iniziativa, ideata e promossa dall’Istituto comprensivo statale di via Angelini, prevede un ciclo ..."Fin quando il bullismo verrà visto come una bravata e non come reato le buone intenzioni basteranno a ben poco" ...