ATP Melbourne 2022: Nadal avanza senza giocare, Dimitrov strappa la semifinale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il torneo ATP di Melbourne è arrivato alle semifinali. Sono rimasti in quattro a giocarsi il titolo nella città australiana, ed il favorito d'obbligo è senza mezzi termini Rafa Nadal. Il fuoriclasse maiorchino nella notte non ha dovuto nemmeno giocare la propria partita, a causa del ritiro di Tallon Griekspoor. Il tennista olandese poteva essere un primo importante test per lo spagnolo, considerate le ventotto vittorie consecutive che precedevano questo match. Invece Griekspoor non è riuscito nemmeno a scendere in campo a causa di un infortunio al piede. L'ostacolo tra Nadal e la finale si chiama adesso Emil Ruusuvuori, che ha avuto facilmente ragione dello slovacco Alex Molcan. Continua il cammino di Maxime Cressy: lo statunitense è una macchina da ace anche contro Jaume Munar, anche se nel primo set ...

