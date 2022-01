Trofeo Campobasso a Napoli | l' allenatore del circolo vela di Brescia muore in un hotel sul lungomare

(Di giovedì 6 gennaio 2022) A seguito dell?improvvisa scomparsa di Claudio Brighenti,della squadra delToscolano Maderno, avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 gennaio in un albergo...

A margine della stessa cerimonia, i presidenti Ettorre e Cattaneo della Volta hanno chiamato i vincitori della ventottesima edizione delper la consegna dei trofei. La ...Il dramma è avvenuto a Napoli nella giornata di mercoledì 5 gennaio, il 47enne si trovava con la squadra Optimist per partecipare aldel Circolo Savoia . L'allenatore della ...OPTIMIST Concluso in anticipo il Trofeo Campobasso redazione. A seguito dell’improvvisa scomparsa di Claudio Brighenti, allenatore della squadra del Circolo Vela Toscolano Mader ...A seguito dell’improvvisa scomparsa di Claudio Brighenti, allenatore della squadra del Circolo Vela Toscolano Maderno, avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 gennaio in un ...