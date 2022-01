MOVIOLA – Milan-Roma, mani di Abraham e rigore col Var: Giroud non sbaglia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Episodio da MOVIOLA in Milan-Roma. Fallo di mano di Abraham e calcio di rigore per i rossoneri. Il tocco dell’attaccante inglese c’è e la sfera colpisce poco sotto la spalla, dunque la parte alta del braccio, che peraltro si allarga un po’ cercando proprio la palla. L’arbitro Chiffi non si accorge del tocco galeotto in campo, ma il Var Aureliano lo richiama a una on field review. La decisione è un inevitabile rigore, dal dischetto va Giroud e non sbaglia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Episodio dain. Fallo di mano die calcio diper i rossoneri. Il tocco dell’attaccante inglese c’è e la sfera colpisce poco sotto la spalla, dunque la parte alta del braccio, che peraltro si allarga un po’ cercando proprio la palla. L’arbitro Chiffi non si accorge del tocco galeotto in campo, ma il Var Aureliano lo richiama a una on field review. La decisione è un inevitabile, dal dischetto vae non. SportFace.

