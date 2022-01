Milan, decisione presa: scelta ufficiale a sorpresa del club (Di giovedì 6 gennaio 2022) In occasione di Milan-Roma sarà Theo Hernandez a indossare la fascia di capitano per i rossoneri. Una scelta dovuta anche alle assenze per Covid-19. Ripresa di campionato difficile in Serie A a causa della presenza di un elevato numero di calciatori risultati positivi al Covid-19, dopo la sosta per le vacanze natalizie e di inizio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022) In occasione di-Roma sarà Theo Hernandez a indossare la fascia di capitano per i rossoneri. Unadovuta anche alle assenze per Covid-19. Ridi campionato difficile in Serie A a causa della presenza di un elevato numero di calciatori risultati positivi al Covid-19, dopo la sosta per le vacanze natalizie e di inizio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Milan decisione Calcio, serie D sospesa per due turni: le partite riprenderanno il 23 gennaio La decisione è stata presa tenendo conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le ... cresciuto nelle giovanili del Milan, quindi Lazio squadra Primavera e una presenza in prima squadra ...

Bologna - Inter non si gioca: Inzaghi dirige l'allenamento al Dall'Ara ... Hickey, Viola, Molla, Medel, Vignato, Santander e Van Hooijdonk), con la conseguente decisione ... L'ex Milan potrà scendere in campo contro i ragazzi di Sarri soltanto nel caso in cui il giudice ...

Milan, decisione presa: scelta ufficiale a sorpresa del club SerieANews Roma, Rui Patricio stringe i denti: contro il Milan ci sarà Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che ricorda che il secondo estremo difensore romanista Fuzato è fuori in quanto positivo al Covid Rui Patricio, portiere della Roma, ha accusato dei problemi alla ...

Marotta a DAZN: “Il protocollo verrà adattato alla situazione. Sì alla terza dose” Dobbiamo creare un tavolo di confronto con il Ministero dello Sport e Governo per definire un protocollo comune'. 'Abbiamo concluso poco fa un Consiglio di Lega in cui il protocollo è stato adattato a ...

