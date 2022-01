Jessica Selassié minaccia di ritirarsi dal GFVip (Di giovedì 6 gennaio 2022) Jessica Selassié ha minacciato di ritirarsi dal gioco qualora domani sera Alfonso Signorini non prenderà provvedimenti disciplinari nei confronti di Katia Ricciarelli, colpevole di aver fatto esternazioni razziste a sua sorella Lulù. “Io mi alzo in piedi e me ne vado, se gliela lasciano passare io ti giuro che mi alzo in piedi e me ne vado. Questa frase è stata detta, Lulù le ha proprio risposto!”. Dello stesso suo parere è anche Miriana Trevisan, che in risposta a Jessica Selassié ha detto: “Io il saluto non glielo leverò mai, ma fine, questa non possono fargliela passare“. Ieri, invece, è stata molto più dura. “Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. Chiamate i miei avvocati. Lulù, Katia Ricciarelli ti ha detto davvero ‘vacci tu a scuola, al tuo paese‘? Questo è ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 gennaio 2022)hato didal gioco qualora domani sera Alfonso Signorini non prenderà provvedimenti disciplinari nei confronti di Katia Ricciarelli, colpevole di aver fatto esternazioni razziste a sua sorella Lulù. “Io mi alzo in piedi e me ne vado, se gliela lasciano passare io ti giuro che mi alzo in piedi e me ne vado. Questa frase è stata detta, Lulù le ha proprio risposto!”. Dello stesso suo parere è anche Miriana Trevisan, che in risposta aha detto: “Io il saluto non glielo leverò mai, ma fine, questa non possono fargliela passare“. Ieri, invece, è stata molto più dura. “Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. Chiamate i miei avvocati. Lulù, Katia Ricciarelli ti ha detto davvero ‘vacci tu a scuola, al tuo paese‘? Questo è ...

