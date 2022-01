Il Codacons denuncia Amadeus: "Si arrampica sugli specchi" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sembra che ci siano dei problemi in vista per Amadeus: il Codacons è sul piede di guerra per la presunta violazione del regolamento da lui commessa nelle ultime ore. Il conduttore si trova già alla conduzione del suo terzo Festival di Sanremo ma, più passa il tempo, più le complicanze aumentano. Si sarebbe potuta verificare una squalifica clamorosa per Gianni Morandi, ma Amadeus ha deciso che questa violazione è un semplice inconveniente dovuto all'utilizzo di un tutore da parte del cantante. Secondo la direzione artistica, non si ritiene necessario escludere la canzone di Morandi dalla competizione per questo motivo. L'associazione dei consumatori Codacons accusa la Rai di “arrampicarsi sugli specchi“ nel giustificare la non esclusione di Gianni Morandi, dato che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sembra che ci siano dei problemi in vista per: ilè sul piede di guerra per la presunta violazione del regolamento da lui commessa nelle ultime ore. Il conduttore si trova già alla conduzione del suo terzo Festival di Sanremo ma, più passa il tempo, più le complicanze aumentano. Si sarebbe potuta verificare una squalifica clamorosa per Gianni Morandi, maha deciso che questa violazione è un semplice inconveniente dovuto all'utilizzo di un tutore da parte del cantante. Secondo la direzione artistica, non si ritiene necessario escludere la canzone di Morandi dalla competizione per questo motivo. L'associazione dei consumatoriaccusa la Rai di “rsi“ nel giustificare la non esclusione di Gianni Morandi, dato che ...

