Gianni Morandi per la prima volta mostra i danni alla mano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gianni Morandi ha trovato la forza di reagire dopo l’incidente dello scorso marzo ma i danni alla mano sono ancora evidenti. Non è solo l’ustione, non sono solo le cicatrici e per la prima volta Gianni Morandi mostra la sua mano senza tutore, senza protezione. Anche oggi il cantante è alle prese con la fisioterapia, non si arrende, non deve farlo. La mano non ha ripreso del tutto la funzionalità e il percorso per recuperare tutto o in parte è impegnativo. Morandi ha trovato la forza di reagire grazie alla musica, grazie a Jovanotti, grazie a chi gli ha dato nuove motivazioni. Sarà tra gli artisti in gara sul palco di Sanremo 2022 e sui social ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 6 gennaio 2022)ha trovato la forza di reagire dopo l’incidente dello scorso marzo ma isono ancora evidenti. Non è solo l’ustione, non sono solo le cicatrici e per lala suasenza tutore, senza protezione. Anche oggi il cantante è alle prese con la fisioterapia, non si arrende, non deve farlo. Lanon ha ripreso del tutto la funzionalità e il percorso per recuperare tutto o in parte è impegnativo.ha trovato la forza di reagire graziemusica, grazie a Jovanotti, grazie a chi gli ha dato nuove motivazioni. Sarà tra gli artisti in gara sul palco di Sanremo 2022 e sui social ...

