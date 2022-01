Come una volta – Un amore da favola: galateo e look per le coppie del 1821 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da oggi, 6 gennaio 2022, tutti gli appassionati di bon ton e galateo non potranno fare a meno di vedere l’imperdibile programma disponibile su Discovery+. Arriva infatti Come una volta-Un amore da favola, il nuovo format a cavallo tra il dating show e l’esperimento sociale. Dodici ragazzi infatti vivranno per un periodo Come nel 1821 per scoprire arti sconosciute. Si va dal galateo, alla dizione, fino al portamento. Qualità purtroppo non sempre valorizzate che i giovani utilizzeranno per conquistare la dama e il cavaliere dei loro sogni. Come una volta – Un amore da favola: il programma che mette in luce i valori di un tempo Quando dei telefonini non c’era nemmeno traccia, di Facebook ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da oggi, 6 gennaio 2022, tutti gli appassionati di bon ton enon potranno fare a meno di vedere l’imperdibile programma disponibile su Discovery+. Arriva infattiuna-Unda, il nuovo format a cavallo tra il dating show e l’esperimento sociale. Dodici ragazzi infatti vivranno per un periodonelper scoprire arti sconosciute. Si va dal, alla dizione, fino al portamento. Qualità purtroppo non sempre valorizzate che i giovani utilizzeranno per conquistare la dama e il cavaliere dei loro sogni.una– Unda: il programma che mette in luce i valori di un tempo Quando dei telefonini non c’era nemmeno traccia, di Facebook ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???????? NO AEREO, NO NAVE, NO TRENO, NO BUS NELLE DITTATURE DEL PASSATO NON C’È STATO un regime che abbia DISCRIMINAT… - BaldinoVittoria : Mi aspettavo come minimo una conferenza stampa per spiegare obiettivi ed effetti attesi dal governo con questo dl.… - lauraboldrini : Una donna afgana morta al gelo tra la #Turchia e l'Iran. Non indossava le calze, usate come guanti per i figli. S… - soccorsa_de : RT @me_darkmode: Manuel nel daytime: L'ho sempre rispettata in tutto quello che diceva e faceva, era il suo modo di fare e tutto quanto, pe… - Samu378 : RT @allanpo22646751: E' evidente che le persone che si stanno accanendo contro #Djokovic non sa nulla della sua vita, delle sue numerose be… -