Classifica ATP, Daniil Medvedev può diventare n.1 senza Djokovic agli Australian Open. Ma è un’ipotesi remota e potrebbe riperderlo poco dopo… (Di giovedì 6 gennaio 2022) La notizia del mancato ingresso di Novak Djokovic in Australia getta nuova luce sulla corsa al numero 1 ATP nel caso in cui il serbo non prenda parte al primo Slam stagionale: il russo Daniil Medvedev potrebbe superarlo a fine gennaio, ma potrebbe anche riuscirci a fine febbraio senza vincere gli Australian Open. Questa era la situazione lunedì scorso.RANKING 3 GENNAIO 2022 1 Novak Djokovic 11540 2 Daniil Medvedev 8640 Per scendere sotto la soglia dei 2000 punti di ritardo dal serbo, il russo dovrebbe vincere il proprio singolare sia in semifinale che in finale all’ATP Cup, altrimenti non potrebbe essere numero 1 al mondo il 31 gennaio. Il russo, infatti, non giocherà i tornei della ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) La notizia del mancato ingresso di Novakin Australia getta nuova luce sulla corsa al numero 1 ATP nel caso in cui il serbo non prenda parte al primo Slam stagionale: il russosuperarlo a fine gennaio, maanche riuscirci a fine febbraiovincere gli. Questa era la situazione lunedì scorso.RANKING 3 GENNAIO 2022 1 Novak11540 28640 Per scendere sotto la soglia dei 2000 punti di ritardo dal serbo, il russo dovrebbe vincere il proprio singolare sia in semifinale che in finale all’ATP Cup, altrimenti nonessere numero 1 al mondo il 31 gennaio. Il russo, infatti, non giocherà i tornei della ...

