Chiesa risponde a Mertens | finisce 1 - 1 tra Juve e Napoli dopo una partita molto intensa

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il big match serale della prima giornata di ritornoin parità:, e fra1 - 1,unae vissuta sul filo dei nervi anche per le ...

Il big match serale della prima giornata di ritorno finisce in parità:a Mertens, e fra Juve e Napoli finisce 1 - 1, dopo una partita intensa e vissuta sul filo dei nervi anche per le ore di grande incertezza che hanno preceduto il match, fra decisioni ...La partenza della Juventus è comunque sprint e al 12'impegna Ospina.il Napoli con Insigne che servito al centro prova il tiro da fuori area, ma la conclusione finisce molto alta. ...Finisce 1-1 il posticipo della 20.a giornata di Serie A tra Juventus e Napoli. All'Allianz Stadium, dopo i dubbi degli ultimi giorni sulla disputabilità della partita, il Napoli è sceso in campo con i ...SERIE A - Spalletti schiera i tre giocatori richiamati dall'ASL (Zielinski, Lobotka e Rrhamani) e gli azzurri strappano un buon punto a Torino.