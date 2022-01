Calcio, Serie A 2022: Sassuolo e Genoa impattano sull’1-1, a segno Destro e Berardi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è aperto nella giornata dell’Epifania il girone di ritorno della Serie A di Calcio 2022, e seppur con molti rinvii ha visto disputarsi sfide molto interessanti in questo pomeriggio, tra cui quella tra Genoa e Sassuolo, dove il primo gol è arrivato già al 7?, quando Mattia Destro ha approfittato dell’assist di Caleb Ekuban. A questo punto gli ospiti si sono affacciati alla porta avversaria, con Domenico Berardi che ha subito un contatto all’interno dell’area sul finire di frazione, tuttavia non sanzionato con un rigore dall’arbitro Gianluca Manganiello dopo un consulto al VAR. Nella ripresa i nero-verdi hanno continuato a spingere, sfiorando la rete al 53? con Gregoire Defrel, prima di pareggiare due minuti più tardi grazie proprio a Berardi, al nono ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è aperto nella giornata dell’Epifania il girone di ritorno dellaA di, e seppur con molti rinvii ha visto disputarsi sfide molto interessanti in questo pomeriggio, tra cui quella tra, dove il primo gol è arrivato già al 7?, quando Mattiaha approfittato dell’assist di Caleb Ekuban. A questo punto gli ospiti si sono affacciati alla porta avversaria, con Domenicoche ha subito un contatto all’interno dell’area sul finire di frazione, tuttavia non sanzionato con un rigore dall’arbitro Gianluca Manganiello dopo un consulto al VAR. Nella ripresa i nero-verdi hanno continuato a spingere, sfiorando la rete al 53? con Gregoire Defrel, prima di pareggiare due minuti più tardi grazie proprio a, al nono ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - FBiasin : '#Insigne va in un calcio di serie B'. Sarà anche vero, ma vedendo come gestiscono le cose qui da noi non è che si perda moltissimo. - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - mattpasquini22 : RT @sportface2016: #LazioEmpoli, #Sarri: 'Ci dicano se il #Covid è pericoloso o se è una semplice influenza' - Moussolinho : RT @sportface2016: #LazioEmpoli, #Sarri: 'Ci dicano se il #Covid è pericoloso o se è una semplice influenza' -