Vespignani | L' impatto di Omicron sugli ospedali crescerà | serve un piano B

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “L’diè destinato a crescere e i contagi dei prossimi giorni rischiano di rendere la situazione delle scuole molto complicata da gestire con le regole attuali”, “sarebbe bene che il governo comunicasse in modo trasparente quali valutazioni e numeri guidano le decisioni correnti e quali piani B siano previsti nel caso di un deterioramento oltre le aspettative del sistema sanitario”. Lo ha dichiarato Alessandro, epidemiologo computazionale della Northeastern University di Boston, in un’intervista a La Stampa. A proposito dell’avanzata di, ha aggiunto: “Questa volta la sorpresa era annunciata. Tutti i decisori hanno ricevuto da diverse settimane informazioni piuttosto precise su cosa aspettarsi”, l’idea che contagi quasi ogni persona ...

La Stampa

"L'di Omicron sugli ospedali è destinato a crescere e i contagi dei prossimi giorni rischiano ... Per Alessandro, epidemiologo computazionale della Northeastern University di Boston, "...Vespignani: "Mai vista una così rapida crescita dei casi". Silvestri: "Da dati Sudafrica è 10 volte meno mortale di Delta" ...Il direttore del Network Science Institute di Boston: "L'Italia ha due-tre settimane di vantaggio, non c'è tempo da perdere è estremamente contagiosa" ...