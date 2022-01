Torino, incendio in un autoporto a San Didero (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Torino – Poco dopo le 23.30 del 4 gennaio, i Vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti a San Didero, nei pressi del cantiere per il nuovo autoporto, per l’incendio di un tendone ed una roulotte utilizzati occasionalmente dai manifestanti. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Susa e quella dei volontari di Borgone supportate da due autobotti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 gennaio 2022)– Poco dopo le 23.30 del 4 gennaio, i Vigili del fuoco del comando disono intervenuti a San, nei pressi del cantiere per il nuovo, per l’di un tendone ed una roulotte utilizzati occasionalmente dai manifestanti. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Susa e quella dei volontari di Borgone supportate da due autobotti. L'articolo L'Opinionista.

StampaTorino : Incendio al presidio No Tav di San Didero. Il movimento: “Atto doloso”, per i vigili del fuoco fiamme da un fungo a… - salfasanop : Quelli che 'difendono' la Val Susa. L'assalto al cantiere Tav di Chiomonte scatena un incendio in un bosco della V… - ilproff77 : #torino #incendio a palazzo nuovo? - jacques_jj6592 : RT @rep_torino: Assalto al cantiere di Chiomonte causa l'incendio di un bosco, identificati 17 No Tav [di Cristina Palazzo] [aggiornamento… - rep_torino : Assalto al cantiere di Chiomonte causa l'incendio di un bosco, identificati 17 No Tav [di Cristina Palazzo] [aggior… -