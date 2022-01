“Su dal Colle”, da oggi in edicola con La Ragione il nuovo libro di Davide Giacalone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da oggi, mercoledì 5 gennaio, in tutta Italia in allegato al quotidiano d’opinione La Ragione – leAli alla libertà esce “Su dal Colle”, il nuovo libro di Davide Giacalone con la prefazione di Fulvio Giuliani. Un’attenta analisi della cronaca recente della politica italiana e dell’eclissi di un sistema di partiti che ha raggiunto il suo culmine. Nell’era del populismo imperante e (forse) calante si è fatta strada l’idea che, in una società complessa, i problemi si possano risolvere con soluzioni semplicistiche, anche attraverso l’intervento sempre più frequente del Colle. Davide Giacalone, autore e Direttore editoriale de La Ragione, commenta: “Il libro aiuta a riconoscere le non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da, mercoledì 5 gennaio, in tutta Italia in allegato al quotidiano d’opinione La– leAli alla libertà esce “Su dal”, ildicon la prefazione di Fulvio Giuliani. Un’attenta analisi della cronaca recente della politica italiana e dell’eclissi di un sistema di partiti che ha raggiunto il suo culmine. Nell’era del populismo imperante e (forse) calante si è fatta strada l’idea che, in una società complessa, i problemi si possano risolvere con soluzioni semplicistiche, anche attraverso l’intervento sempre più frequente del, autore e Direttore editoriale de La, commenta: “Ilaiuta a riconoscere le non ...

