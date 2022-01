(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Basta spulciare gli archivi per comprendere la follia collettiva che in Europa si era scatenata un po? ovunque. Povere! Sono state accusate delle cose più strampalate prima di...

Gazzettino : Streghe innocenti, la Scozia ora si scusa: «È stata una persecuzione» -

Un po' come è accaduto anche nel Massachusetts, negli Stati Uniti, nel 2001 quando vennero riconosciute vittimele cosiddetteprocessate a Salem, dove 19 persone vennero impiccate (......dal gruppo Witches of Scotland e segue un precedente della Camera dei rappresentanti del Massachusetts negli Stati Uniti che nel 2001 ha proclamatole vittime dei processi alledi ...Basta spulciare gli archivi per comprendere la follia collettiva che in Europa si era scatenata un po’ ovunque. Povere streghe! Sono state accusate delle cose più strampalate prima ...Livia Gionfrida è la pratese del 2021. Ecco gli altri undici esempi di Resistenza, a difesa della bellezza e dalla conoscenza ...