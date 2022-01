Secondo NVIDIA i nuovi laptop GeForce RTX Studio sono 7 volte più veloci di un MacBook Pro M1 Max (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È stato detto mostrando una rapida tabella in cui un laptop Studio con RTX 3080 Ti impiega solo 10 minuti per il rendering in Blender contro le oltre due ore e mezza di un MacBook Pro 16” con M1 Max... Leggi su dday (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È stato detto mostrando una rapida tabella in cui uncon RTX 3080 Ti impiega solo 10 minuti per il rendering in Blender contro le oltre due ore e mezza di unPro 16” con M1 Max...

Advertising

Digital_Day : NVIDIA vuole tenersi stretto il mercato del rendering 3D - Fabio_Ottaviani : RT @il_protestante: NVidia hanno fatto una domanda sull'etica alla loro #AI. Lei risponde: 'L'AI non potrà mai essere etica. È uno strument… - il_protestante : NVidia hanno fatto una domanda sull'etica alla loro #AI. Lei risponde: 'L'AI non potrà mai essere etica. È uno stru… - HWLegend : Secondo quanto svelato di recente in rete, AMD starebbe lavorando a un nuovo algoritmo di superscaling, il cui nome… - AlbertoEMachado : RT @IGNitalia: Secondo le ultime voci, NVIDIA potrebbe svelare la RTX 3080 Ti per laptop al #CES2022, previsto per la prossima settimana.… -