Sampdoria-Cagliari, D’Aversa: “Guai a sottovalutarli. Spiace dover rinunciare a Colley” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione prima del match tra blucerchiati e Cagliari di domani. Ecco le sue parole: “In questo momento l’unica cosa su cui dobbiamo ragionare è la partita di domani. Bisogna ragionare su come abbiamo finito l’anno e cercare di riprendere alla stessa maniera. In questo momento dobbiamo ragionare su chi siamo, su quelli che siamo stati nella parte finale del girone di andata e su chi possiamo essere. E non su quello che non abbiamo tra infortuni, squalifiche e partenze che possono infastidire. Dobbiamo guardare avanti e guardare la partita di domani. E’ vivo il ricordo della partita di andata e dobbiamo dare il 200% perché questa partita è importante. Se si ragiona dopo il pareggio di Roma possiamo dire che era meglio continuare ma siamo arrivate con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico della, Roberto, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione prima del match tra blucerchiati edi domani. Ecco le sue parole: “In questo momento l’unica cosa su cui dobbiamo ragionare è la partita di domani. Bisogna ragionare su come abbiamo finito l’anno e cercare di riprendere alla stessa maniera. In questo momento dobbiamo ragionare su chi siamo, su quelli che siamo stati nella parte finale del girone di andata e su chi possiamo essere. E non su quello che non abbiamo tra infortuni, squalifiche e partenze che possono infastidire. Dobbiamo guardare avanti e guardare la partita di domani. E’ vivo il ricordo della partita di andata e dobbiamo dare il 200% perché questa partita è importante. Se si ragiona dopo il pareggio di Roma possiamo dire che era meglio continuare ma siamo arrivate con ...

