Miriana Trevisan vuole parlare con i suoi avvocati e ritirarsi dal GF Vip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) GF Vip: le parole di Miriana Trevisan L’ennesimo scontro avvenuto nella giornata di ieri tra le Princess Jessica e Lucrezia Selassié con Katia Ricciarelli ha totalmente spaccato in due la Casa del GF Vip. A infuriarsi tra tutti Miriana Trevisan, la quale ha minacciato di ritirarsi dal gioco, chiedendo al programma di poter parlare con L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) GF Vip: le parole diL’ennesimo scontro avvenuto nella giornata di ieri tra le Princess Jessica e Lucrezia Selassié con Katia Ricciarelli ha totalmente spaccato in due la Casa del GF Vip. A infuriarsi tra tutti, la quale ha minacciato didal gioco, chiedendo al programma di potercon L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Concludiamo l’anno con filosofia e con le perle di saggezza della nostra Miriana “perfettamente imperfetta” Trevisa… - sonoariete_ : RT @vincycernic2: Nonostante gli scontri tra Raffaella e Solei, lo scontro tra Samy e Alex o quello tra Davide e Casalino, il GFVIP 6 è ini… - zazoomblog : Pago difende Miriana Trevisan dalle accuse di alcuni concorrenti del GF Vip: legali di mezzo chi è coinvolto (FOTO)… - Brenda_C__ : RT @ohsoslytherin_: miriana trevisan: età anagrafica 49 età mentale: non pervenuta #gfvip - PDUmorista : Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, il figlio di Miriana Trevisan chiede tornare in Dad per tutto l'anno… -