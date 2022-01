Insigne via da Napoli: ecco perchè è una sconfitta per tutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il capitano del Napoli sembra aver trovato l’accordo con i canadesi del Toronto Fc, ma siamo d’avvero sicuri che sia tutta colpa dei soldi? Il mercato di riparazione è da sempre una finestra particolare a cui difficilmente i grandi nomi prendono parte. Rispetto alla finestra estiva, le variabili da considerare sono molteplici e per questo molto spesso gli accordi “importanti” arrivano negli ultimi giorni di mercato. I tempi compressi e la difficoltà di intavolare trattative concrete sopratutto con i club di questi tipi di giocatori rendono il tutto molto complicato. Ma, a volte, avviene un cortocircuito tra società e calciatore che permette che operazioni all’apparenza complicate vadano in porto comunque. È un pò quello che sta accadendo a Napoli in queste ore. Dopo mesi di pseudo-trattative per il rinnovo di contratto, Insigne ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il capitano delsembra aver trovato l’accordo con i canadesi del Toronto Fc, ma siamo d’avvero sicuri che sia tutta colpa dei soldi? Il mercato di riparazione è da sempre una finestra particolare a cui difficilmente i grandi nomi prendono parte. Rispetto alla finestra estiva, le variabili da considerare sono molteplici e per questo molto spesso gli accordi “importanti” arrivano negli ultimi giorni di mercato. I tempi compressi e la difficoltà di intavolare trattative concrete sopratutto con i club di questi tipi di giocatori rendono il tutto molto complicato. Ma, a volte, avviene un cortocircuito tra società e calciatore che permette che operazioni all’apparenza complicate vadano in porto comunque. È un pò quello che sta accadendo ain queste ore. Dopo mesi di pseudo-trattative per il rinnovo di contratto,...

