Ex lsu scuole, imprese aprono a licenziamento collettivo dei lavoratori rimasti fuori da internalizzazione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Serve un intervento del Governo che proroghi gli Ammortizzatori in Deroga e l’apertura di un tavolo con tutti i Ministeri e le Parti interessate per trovare soluzioni che garantiscono continuità occupazionale e di reddito per tutti. Appena terminato il blocco dei licenziamenti, le imprese hanno subito aperto le procedure di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori ancora in forza che erano occupati nei servizi di pulizie, ausiliariato e di mantenimento del decoro delle scuole, servizio che è stato internalizzato". Lo scrive in una nota Filcams Ggil. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Serve un intervento del Governo che proroghi gli Ammortizzatori in Deroga e l’apertura di un tavolo con tutti i Ministeri e le Parti interessate per trovare soluzioni che garantiscono continuità occupazionale e di reddito per tutti. Appena terminato il blocco dei licenziamenti, lehanno subito aperto le procedure diper tutti iancora in forza che erano occupati nei servizi di pulizie, ausiliariato e di mantenimento del decoro delle, servizio che è stato internalizzato". Lo scrive in una nota Filcams Ggil. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ex lsu scuole, imprese aprono a licenziamento collettivo dei lavoratori rimasti fuori da internalizzazione - mirko18645538 : RT @FisascatCisl73: #Appalti #Pulizia #Scuole Le imprese aprono le procedure di licenziamento per oltre 1.000 lavoratrici e lavoratori ex L… - FistCisl : RT @FisascatCisl73: #Appalti #Pulizia #Scuole Le imprese aprono le procedure di licenziamento per oltre 1.000 lavoratrici e lavoratori ex L… - CISLVicenza : RT @FisascatCisl73: #Appalti #Pulizia #Scuole Le imprese aprono le procedure di licenziamento per oltre 1.000 lavoratrici e lavoratori ex L… - simonedecesare1 : RT @Uiltrasporti_N: Appalti #scuole ex #lsu: procedure di licenziamento collettivo per oltre 1000 lavoratori. #Governo proroghi ammortizz… -