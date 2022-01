Djokovic fa eccezione

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dei migliori cento esseri umani al mondo a giocare a tennis, novantacinque sono vaccinati. Almeno stando alle fonti che conosciamo, solo cinque di loro hanno rifiutato il vaccino, e solo uno di loro potrà giocare gli Australian Open senza restrizioni: Novak. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak(@djokernole) Ieriha pubblicato una foto sorridente sul proprio profilo Instagram, valigie e attrezzatura pronta per prendere il volo per Melbourne. Nel post annunciava di aver ricevuto un’esenzione medica che gli permetterà di partecipare al torneo. Una notizia sorprendente. Mesi fa Tennis Australia aveva annunciato il divieto per i non vaccinati di prendere parte al primo torneo dello Slam della stagione senza prima un isolamento di quindici giorni. ...

Advertising

itinagli : Al di là della scelta di #Djokovic la vera vergogna è la scelta degli @AustralianOpen di fare una 'eccezione', mand… - Mariaritaleoni : RT @itinagli: Al di là della scelta di #Djokovic la vera vergogna è la scelta degli @AustralianOpen di fare una 'eccezione', mandando il se… - vadepaco : @chiara_tosi88 @TrapJawBis @27Doni72 @LiaCapizzi Non è con Djokovic che bisogna avercela, lui è rimasto fermo sulle… - camila_cats : RT @itinagli: Al di là della scelta di #Djokovic la vera vergogna è la scelta degli @AustralianOpen di fare una 'eccezione', mandando il se… - alessandrinoino : @Gigadesires Ma questi personaggi che attaccano #Djokovic, hanno visto la sua anamnesi per caso? O su che basi rite… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic eccezione

... potrei provare a dire che l'conferma la regola, e magari uscirne senza troppi danni. Ma ... E non parlo solo di, ma anche dei mondiali di calcio in Qatar, dei Giochi Olimpici in Cina ...... potrei provare a dire che l'conferma la regola, e magari uscirne senza troppi danni. Ma ... E non parlo solo di, ma anche dei mondiali di calcio in Qatar, dei Giochi Olimpici in Cina ...Novak Djokovic in Australia e anche Roberto Burioni dice la sua. Un parere non ovviamente sportivo ma che riguarda la famigerata ...All'Australian Open che si terrà dal 17 al 30 gennaio, Novak Djokovic potrebbe vincere il suo 21esimo Slam. Eppure ci sono dettagli che contano più di una vittoria da record e sono tutti quei valori c ...