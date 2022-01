Dietro le proteste in Kazakistan ci sono anche i bitcoin (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le proteste che sono divampate in Kazakistan, scatenate dalla crisi dell’elettricità e del gas, sembra abbiano a che fare anche con un’attività finanziaria in cui il Paese è campione: l’estrazione di cripto valute, come bitcoin e Ethereum. Queste attività, l’insieme delle complesse procedure tecnologiche per creare le monete digitali, richiedono un massiccio dispendio di energia, e il Paese, ricco di idrocarburi, è stata, soprattutto nell’ultimo anno, la meta preferita di molte società di criptomining, legali e non - queste ultime che operano senza autorizzazione, secondo alcune stime nazionali, ammonterebbero fino al 50% del totale - attirate dal prezzo basso dell’energia. Secondo una stima del Financial Times, negli ultimi 12 mesi, sono circa 88.000 le società di questo tipo che si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lechedivampate in, scatenate dalla crisi dell’elettricità e del gas, sembra abbiano a che farecon un’attività finanziaria in cui il Paese è campione: l’estrazione di cripto valute, comee Ethereum. Queste attività, l’insieme delle complesse procedure tecnologiche per creare le monete digitali, richiedono un massiccio dispendio di energia, e il Paese, ricco di idrocarburi, è stata, soprattutto nell’ultimo anno, la meta preferita di molte società di criptomining, legali e non - queste ultime che operano senza autorizzazione, secondo alcune stime nazionali, ammonterebbero fino al 50% del totale - attirate dal prezzo basso dell’energia. Secondo una stima del Financial Times, negli ultimi 12 mesi,circa 88.000 le società di questo tipo che si ...

