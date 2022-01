Classifica ATP Jannik Sinner, con la Russia in palio la top10: fondamentale la semifinale per respingere l’attacco di Auger-Aliassime (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A Sydney, in Australia, nell’ATP Cup 2022 di tennis, Jannik Sinner (numero 10 della Classifica mondiale) cercherà questa notte la terza vittoria dopo aver battuto l’australiano Max Purcell ed il francese Arthur Rinderknech: la sfida contro il russo Roman Safiullin (167 al mondo) vale altri 25 punti per il ranking ATP. Jannik Sinner dopo le prime due vittorie nel match d’esordio ha migliorato il proprio punteggio nel ranking ATP, dato che l’azzurro doveva fare più di 40 punti per scartare il peggiore dei suoi 19 tornei ora validi: con le due vittorie l’azzurro ha assommato 55 punti. L’assegnazione dei punti, infatti varia (e qui stanno la particolarità e la differenza con tutti gli altri tornei ATP) in base al ranking dei tennisti in campo. Vi sono infatti differenze sostanziali a seconda sia della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A Sydney, in Australia, nell’ATP Cup 2022 di tennis,(numero 10 dellamondiale) cercherà questa notte la terza vittoria dopo aver battuto l’australiano Max Purcell ed il francese Arthur Rinderknech: la sfida contro il russo Roman Safiullin (167 al mondo) vale altri 25 punti per il ranking ATP.dopo le prime due vittorie nel match d’esordio ha migliorato il proprio punteggio nel ranking ATP, dato che l’azzurro doveva fare più di 40 punti per scartare il peggiore dei suoi 19 tornei ora validi: con le due vittorie l’azzurro ha assommato 55 punti. L’assegnazione dei punti, infatti varia (e qui stanno la particolarità e la differenza con tutti gli altri tornei ATP) in base al ranking dei tennisti in campo. Vi sono infatti differenze sostanziali a seconda sia della ...

