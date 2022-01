Caccia agli sconti al via, ma tira aria di flop (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ufficialmente partita la Caccia allo sconto: ad aprire la stagione dei ribassi invernali, il 2 gennaio, Sicilia e Basilicata. Lunedì 3 gennaio è toccato alla Valle d’Aosta, mentre nelle altre Regioni si parte oggi, mercoledì 5gennaio. Saldi, rischio flop Secondo il Codacons, però, che ha diffuso nelle scorse ore le stime sull’andamento degli sconti stagionali, lo scenario è tutt’altro che ottimistico. Seguendo un trend oramai consolidato negli ultimi anni, i saldi invernali registreranno anche nel 2022 un calo complessivo delle vendite, col giro d’affari degli sconti di fine stagione che perderà oltre 1 miliardo di euro rispetto al periodo pre-Covid. Rispetto ai saldi invernali del 2020, gli sconti di fine stagione del 2022 subiranno una contrazione delle vendite pari al -21%, spiega l’associazione. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ufficialmente partita laallo sconto: ad aprire la stagione dei ribassi invernali, il 2 gennaio, Sicilia e Basilicata. Lunedì 3 gennaio è toccato alla Valle d’Aosta, mentre nelle altre Regioni si parte oggi, mercoledì 5gennaio. Saldi, rischioSecondo il Codacons, però, che ha diffuso nelle scorse ore le stime sull’andamento deglistagionali, lo scenario è tutt’altro che ottimistico. Seguendo un trend oramai consolidato negli ultimi anni, i saldi invernali registreranno anche nel 2022 un calo complessivo delle vendite, col giro d’affari deglidi fine stagione che perderà oltre 1 miliardo di euro rispetto al periodo pre-Covid. Rispetto ai saldi invernali del 2020, glidi fine stagione del 2022 subiranno una contrazione delle vendite pari al -21%, spiega l’associazione. ...

