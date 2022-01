Al Bano una furia contro tutti: "Mi sono stancato, basta!" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È difficile affrontare le complessità della famiglia allargata Cellino durante questo periodo. Ex moglie, forse futura moglie, figli. Sotto pressione, Al Bano si lascia andare a una confessione. Il triangolo di gelosia Lecciso, Power e Al Bano, diventa ogni giorno sempre più pericoloso: le due ex di Al Bano sono troppo vicine, ma con due modi di agire e pensare completamente discordanti. Nessuno dei tre protagonisti è di natura tranquilla: Al Bano sotto pressione per aver partecipato al programma 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci, che lo ha costretto al ritiro anticipato, si è concesso una rivelazione scottante che ha lasciato senza parole i suoi ammiratori. Sfortunatamente, il conflitto tra le sue donne nella sua vita è divampato di nuovo dietro di lui. L'americana Romina Power provocatoria ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È difficile affrontare le complessità della famiglia allargata Cellino durante questo periodo. Ex moglie, forse futura moglie, figli. Sotto pressione, Alsi lascia andare a una confessione. Il triangolo di gelosia Lecciso, Power e Al, diventa ogni giorno sempre più pericoloso: le due ex di Altroppo vicine, ma con due modi di agire e pensare completamente discordanti. Nessuno dei tre protagonisti è di natura tranquilla: Alsotto pressione per aver partecipato al programma 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci, che lo ha costretto al ritiro anticipato, si è concesso una rivelazione scottante che ha lasciato senza parole i suoi ammiratori. Sfortunatamente, il conflitto tra le sue donne nella sua vita è divampato di nuovo dietro di lui. L'americana Romina Power provocatoria ...

MikyTallica : @Donatel23234336 Per Al Bano mi spiace ha una voce spettacolare nonostante l’età. E lo dico da metallaro. - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @evamarghe: Una notizia positiva per il nuovo anno è che i concerti di Al Bano saranno in smartworking così potremo fare un semplice cl… - UggeriRoberto : Negri Scaglione in un libro su C’era una volta in America scrive: “Per Eve si era pensato a Romina Power. Il provin… - AristarcoScann1 : RT @evamarghe: Una notizia positiva per il nuovo anno è che i concerti di Al Bano saranno in smartworking così potremo fare un semplice cl… - evamarghe : Una notizia positiva per il nuovo anno è che i concerti di Al Bano saranno in smartworking così potremo fare un semplice click! -