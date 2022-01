A “Caduta Libera” nei look più iconici di Amanda Lear (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mercoledì 5 gennaio 2022 va in onda il quarto appuntamento di Caduta Libera Campionissimi, show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Fra gli ospiti della serata troviamo Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia, Raul Cremona e ultima, ma non per importanza, la divina Amanda Lear. Cantante, attrice, pittrice, conduttrice televisiva, modella francese naturalizzata italiana. Artista a tutto tondo, nonché colei che fece innamorare Salvador Dalì e David Bowie. Una personalità di spicco nel mondo dell’arte e dello spettacolo, che ancora oggi – all’età di 82 anni – riesce ad ammaliare con il suo fascino. Grande icona di stile, Amanda Lear si è fatta ricordare negli anni anche grazie agli splendidi outfit indossati in diverse occasioni, che l’hanno resa unica nel suo genere. Capelli ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mercoledì 5 gennaio 2022 va in onda il quarto appuntamento diCampionissimi, show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Fra gli ospiti della serata troviamo Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia, Raul Cremona e ultima, ma non per importanza, la divina. Cantante, attrice, pittrice, conduttrice televisiva, modella francese naturalizzata italiana. Artista a tutto tondo, nonché colei che fece innamorare Salvador Dalì e David Bowie. Una personalità di spicco nel mondo dell’arte e dello spettacolo, che ancora oggi – all’età di 82 anni – riesce ad ammaliare con il suo fascino. Grande icona di stile,si è fatta ricordare negli anni anche grazie agli splendidi outfit indossati in diverse occasioni, che l’hanno resa unica nel suo genere. Capelli ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordate che l'obiettivo e far superare a @LaVeritaWeb le copie della stampa piddina in caduta libera, quindi non… - zazoomblog : Monica De Lisio: chi è e quanto ha vinto la campionessa di Caduta Libera - #Monica #Lisio: #quanto #vinto - GuidaTVPlus : 05-01-2022 21:38 #Canale5 Caduta libera campionissimi #Varietà #Intrattenimento #StaseraInTV - pazzipergerry : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #CadutaLiberaCampionissimi condotto da @Gerry_Scotti - zazoomblog : Caduta Libera Campionissimi derby tra bresciani per il titolo 2021 - #Caduta #Libera #Campionissimi #derby -