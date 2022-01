Vietato l'ingresso in chiesa al cane guida di un cieco: 'Gli animali non possono entrare' (Di martedì 4 gennaio 2022) Vietato entrare in chiesa con un animale anche se si tratta di un cane guida e il proprietario è un non vedente. Disavventura a lieto fine per un turista ligure cieco, Vittorino Biglia, che ieri in ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022)incon un animale anche se si tratta di une il proprietario è un non vedente. Disavventura a lieto fine per un turista ligure, Vittorino Biglia, che ieri in ...

