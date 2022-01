Tamponi e mascherine FFP2 affari e problemi per le farmacie (Di martedì 4 gennaio 2022) Da due settimane gli italiani sono in fila davanti alle farmacie alla ricerca a volte inutile di un tampone e da poco anche delle mascherine FFP2 con un costo gravosissimo per milioni di famiglie italiane. Con le mascherine FFP2 si è raggiunto un accordo con le farmacie e dovranno essere vendute a 75 centesimi mentre il costo dei Tamponi è rimasto invariato anche ora che servono a tutta la popolazione per accertare la guarigione o la positività. Un prezzo che poteva essere giustificato come espediente per convincere i no vax mentre ora non ci sono più scuse per giustificare un costo così elevato e soprattutto così differente dal resto di Europa. Si parla di oltre 13 milioni al giorno che gli italiani spendono per i Tamponi nelle ... Leggi su panorama (Di martedì 4 gennaio 2022) Da due settimane gli italiani sono in fila davanti allealla ricerca a volte inutile di un tampone e da poco anche dellecon un costo gravosissimo per milioni di famiglie italiane. Con lesi è raggiunto un accordo con lee dovranno essere vendute a 75 centesimi mentre il costo deiè rimasto invariato anche ora che servono a tutta la popolazione per accertare la guarigione o la positività. Un prezzo che poteva essere giustificato come espediente per convincere i no vax mentre ora non ci sono più scuse per giustificare un costo così elevato e soprattutto così differente dal resto di Europa. Si parla di oltre 13 milioni al giorno che gli italiani spendono per inelle ...

