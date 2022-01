Sostenere la salute mentale dovrebbe essere una priorità, ma la manovra se n’è dimenticata (Di martedì 4 gennaio 2022) di Giuseppe Varvaro Il bilancio statale del 2022 prevede la fragile vittoria d’ovattare i danni psichici da pandemia – grazie a una spesa una tantum, di appena 20 milioni di euro per prestazioni psicologiche aggiuntive – e al contempo prelude in prospettiva pluriennale a uno Stato sociale sordo all’impatto delle conseguenze del Covid-19 sulla salute mentale. Eppure, secondo il Social determinants of mental health dell’Oms del 2014, tra i i principi di tutela della salute mentale c’è quello di adottare politiche con visione non a breve termine; mentre, secondo il Policy Brief – Covid19 e il bisogno di agire sulla salute mentale dell’Onu del maggio 2020, “Sostenere e rafforzare i servizi e i programmi di salute mentale deve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) di Giuseppe Varvaro Il bilancio statale del 2022 prevede la fragile vittoria d’ovattare i danni psichici da pandemia – grazie a una spesa una tantum, di appena 20 milioni di euro per prestazioni psicologiche aggiuntive – e al contempo prelude in prospettiva pluriennale a uno Stato sociale sordo all’impatto delle conseguenze del Covid-19 sulla. Eppure, secondo il Social determinants of mental health dell’Oms del 2014, tra i i principi di tutela dellac’è quello di adottare politiche con visione non a breve termine; mentre, secondo il Policy Brief – Covid19 e il bisogno di agire sulladell’Onu del maggio 2020, “e rafforzare i servizi e i programmi dideve ...

