Scuola | governo conferma rientro da 10 gennaio

Il governo è orientato a confermare il rientro a Scuola in presenza dal prossimo 10 gennaio, senza apportare modifiche al calendario delle festività, nonostante le resistenze di diverse regioni. Lo confermano all'Adnkronos fonti di governo. Oggi sul tema della Scuola, il premier Mario Draghi ha incontrato a palazzo Chigi il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, i ministri dell'Istruzione e della Salute Patrizio Bianchi e Roberto Speranza. "L'obiettivo è la ripresa della Scuola in presenza alla data prevista e per questo lavoriamo ogni giorno" dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa ospite del Tg4. Quanto a "un approfondimento condiviso con le Regioni per arrivare a un sistema di quarantena che ...

