Scopre di essere positivo al Covid, colto da malore muore: tragedia in Irpinia (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Scopre di essere positivo al Covid dopo essersi sottoposto a tampone, e al ritorno a casa muore all'improvviso. Si tratta di un 80enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, vedovo, non vaccinato per scelta, che dopo aver accusato i sintomi tipici del virus (tosse, raffreddore, indolenzimento articolare) si è rivolto al medico di famiglia che gli ha consigliato di sottoporsi al tampone in una farmacia della città che ha confermato la positività. Tornato nella sua abitazione, nella quale conviveva con un'anziana vedova, ha accusato un malore che lo ha stroncato sul colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

