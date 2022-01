(Di martedì 4 gennaio 2022) Su Tuttosport una lunga intervista a Miralem. ParlaA egara di giovedì tra Juventus e Napoli. Per lui pesa di più l’assenza di Chiellini tra i bianconeri che quella di Victor Osimhen. «Sono due giocatori molto importanti. Osimhen ha fatto benissimo fino all’infortunio. Detto questo, pesa di più l’assenza di Chiello: conosco bene Giorgio ed è uno che dà tanto dentro e fuori dal campo. È di un’altra categoria, non è sostituibile». È stato allenato sia dache da. Commenta l’esperienza avuta con i due tecnici. «Conho lavorato nei miei ultimi sei mesi aprima del trasferimentoJuventus e mi è dispiaciuto averlo per così poco: era un...

napolista : #Pjanic: «Era un piacere giocare con #Spalletti alla Roma, Allegri è il migliore della Serie A» A Tuttosport: «Juv… - iojuventino : @Miralem_Pjanic @RobertaFazio7 @Besiktas @BesiktasEnglish Era proprio necessario lasciare la Juve? Ciao Mire, quanto manchi lì in mezzo. - Dr_Hat89 : @Collimasoni @armagio @3dc8 La squadra ha cambiato modo di giocare molto presto, basta vedere Pjanic. È andata in c… - RobbsRoys : Naturalmente quando ad essere infelici erano Pjanic Douglas Costa e Ronaldo... Beh... Lì era scarsa professionalità… - ItalianMamba_ : @jvcntrx Era pure meglio dello scambio Pjanic Arthur ma hanno detto no… -

I tifosi dell'Inter tremano, quelli della Juventus gongolano sognando un altro colpo allao ... In serata il ds juventino Fabio Paraticiall'Atleti Azzurri di Bergamo per assistere all'...I magistrati indagano sulle cessioni di Chiesa eDa Jürgen a Pini Ciò che più conta nella ... Quanto a Zahavi, sempre stando alle rivelazioni di Football Leaks, c'lui dietro una società ...Intervenuto sulle frequenze di Teleradiostereo, Radja Nainggolan ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Perchè quella Roma non ha vinto nulla? Le nostre partite ...Prosegue la trattativa per il prestito di Vecino dall'Inter come quella di Castillejo con il Milan. È un'idea come tante altre, segno che il direttore Spors ha tanti contatti e sta esplorando ciò che ...