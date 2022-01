Parrucchieri | la notizia ufficiale che cambia tutto | ecco cosa hanno deciso

(Di martedì 4 gennaio 2022) Barba, capelli e... vaccino anti Covid. E' la curiosa iniziativa lanciata da un parrucchiere palermitano e che è anche partita ufficialmente. Una soluzione per "convincere a immunizzarsi anche chi sino ad ora è stato contrario mentre si reca in un ambiente 'familiare' com'è il salone del parrucchiere" ma che sta sollevando polemiche da parte delle associazioni dei farmacisti. L'iniziativa "Il nostro obiettivo è coinvolgere soprati diffidenti, gli irriducibili che ancora scappano dalla prima dosi. Più vacciniamo prima ci lasceremo alle spalle questa pandemia". Sono già una ventina le adesioni alla campagna lanciata da Nunzio Reina, parrucchiere palermitano responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia, che prevede la possibilità di ricevere il vaccino anti-Covid dal barbiere e dal parrucchiere. La curiosa iniziativa, che ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Parrucchieri notizia

il Resto del Carlino

In base a quanto emerso dalle indagini, l'uomo si sarebbe introdotto tramite effrazione delle porte di ingresso e delle vetrine all'interno di due saloni di, due ristoranti ed un bar, ...CON ESPERIENZA PER DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. Trattasi di tempo determinato part time fino a dicembre 2022 con possibilità di rinnovo. Rif. 15076 Azienda ...FIRENZE: In poche ore aveva svaligiato due saloni di parrucchieri, due ristoranti ed un bar. Scovato grazie alle telecamere di sorveglianza e alle impronte ...Dodici puntate per regalare per scegliere il maestro dei sogni. Sì, perché un parrucchiere ormai non è più solo un parrucchiere, ma un maestro di bellezza capace di regalare sogni. Nasce così "Master ...