Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino (Di martedì 4 gennaio 2022) Novak Djokovic difenderà il titolo agli Australian Open. Il tennista serbo ha ricevuto da un medico l’esenzione dalla vaccinazione contro Sars-Cov2. Da mesi si discute sulla partecizione del numero 1 del ranking Atp a Melbourne, primo appuntamento importante della stagione di tennis, al via il 17 gennaio. Per il primo torneo del Grande Slam del 2022 è previsto l’obbligo vaccinale, e il campione serbo non ha mai nascosto la sua riluttanza a rivelare se sia immunizzato oppure no contro il Covid 19. Le voci degli ultimi giorni riferivano proprio della possibilità che Djokovic richiedesse un’esenzione medica per giocare e poter così puntare al suo 21esimo titolo in singolare in un torneo del Grande Slam, che gli permetterebbe di superare i rivali Roger Federer e Rafael ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022)difenderà il titolo. Il tennista serbo ha ricevuto da unl’esenzione dalla vaccinazione contro Sars-Cov2. Da mesi si discute sulla partecizione del numero 1 del ranking Atp a Melbourne, primo appuntamento importante della stagione di tennis, al via il 17 gennaio. Per il primo torneo del Grande Slam del 2022 è previsto l’obbligo vaccinale, e il campione serbo non ha mai nascosto la sua riluttanza a rivelare se sia immunizzato oppure no contro il Covid 19. Le voci degli ultimi giorni riferivano proprio della possibilità cherichiedesse un’esenzione medica per giocare e poter così puntare al suo 21esimo titolo in singolare in un torneo del Grande Slam, che gli permetterebbe di superare i rivali Roger Federer e Rafael ...

